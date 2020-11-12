Жители соседних регионов приезжают за лекарствами в чувашские аптеки

Об этом в среду на встрече с представителями аптечных розничных сетей республики рассказал министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

Под председательством вице-премьера – министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Аллы Салаевой там обсудили возникшее напряжение с наличием некоторых препаратов в аптеках Чувашии.

Отметим, что подобная ситуация наблюдается и в других регионах России. Однако, по словам министра здравоохранения республики, есть случаи, когда в Чувашию за лекарствами приезжают жители соседних регионов.

«Вплоть до того, что приезжают с рецептами, чтобы в наших аптеках приобрести препараты. Эта ситуация тоже имеет место быть», — сообщил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

Ранее мы писали, что ситуация с дефицитом решается: 17-20 ноября в Чувашию поступит первая партия из 16 наименований лекарственных препаратов.

Источник: чувашинформ.рф.