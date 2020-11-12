В Шумерле строителям безмолвных рубежей посвятили конкурс макетов оборонительных сооружений

Практически 80 лет назад промозглой осенью 1941 года, когда враг уже был под Москвой, в Чувашии и еще нескольких поволжских республиках и областях развернулось масштабное строительство линии обороны для задержания гитлеровских войск на подступах к Казани, Куйбышеву и Ульяновску. На рытье окопов и траншей на территории республики поднялись более ста тысяч жителей Чувашии, работавших в тяжелейших, порой нечеловеческих условиях. Этот невидимый фронт в тылу долгое время официально оставался «в тени» — историки только начинают разбирать рассекреченные документы, но из памяти людей его не стереть. Для нас те события навсегда останутся примером трудового героизма чувашского народа. И прежде всего — его женской половины.

В школе №3 города Шумерля приурочили к этому событию конкурс макетов «Строителям безмолвных рубежей посвящается».

Конкурс прошел среди обучающихся 1 — 11 классов. К каждой работе участники подошли творчески, использовались различные материалы, оригинальные техники изготовления. Есть работы, авторами которых являются потомки «Строителей Сурского рубежа». Так, например, правнук руководителя Шумерлинского прорабского участка Сурского оборонительного рубежа Сергея Петровича Носкова, обучающий 11 Б класса МБОУ «СОШ №3» Снигирев Сергей, вместе с родителями изготовил замечательный деревянный макет.

Сергей является активистом поискового отряда «Поиск» МБОУ «СОШ №3», в 2019 году принимал участие в военно-исторической реконструкции «Зима 41-го года: невидимый подвиг в тылу». Память об участии в масштабной оборонительной стройке – часть истории их семьи, бережно хранимая в альбоме и передаваемая потомкам.

Проведение подобных конкурсов и участие в них направленно на воспитание культурно-нравственных ценностей и патриотическое воспитание подрастающего поколения, с целью сохранения исторической памяти о трудовых подвигах жителей Чувашии в военные годы.

Источник: gshum.cap.ru.