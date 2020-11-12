В Чувашии ищут водителя, слившего на обочину ядовитое вещество

ГКЧС Чувашии и полиция просят водителей, которые днем 11 ноября проезжали недалеко от деревни Нижний Магазь Чебоксарского района, поделиться записями видеорегистраторов.

Напомним, около 14 часов 11 ноября в Чебоксарском районе неустановленный водитель слил на обочину ядовитое вещество.

Сотрудники полиции оцепили территорию и организовали безопасное движение автотранспорта с перекрытием аварийных участков. Пожарные ликвидировали последствия разлива ядовитого вещества. Первые результаты проб, взятых на месте, показали наличие следов соляной кислоты в почве.

Как сообщалось ранее, был задержан водитель, подозреваемый в совершении данного правонарушения. Правоохранители проводят расследование. Всех, кому известны детали происшествия, сотрудники полиции просят позвонить по телефонам: +7999-756-01-88, 8(83540) 2-15-52 или 102.

Источник: чувашинформ.рф.