Шумерля намерена вновь принять участие в федеральном конкурсе проектов создания комфортной среды в малых городах

11 ноября состоялось первое заседание рабочей группы по участию в федеральном конкурсе проектов создания комфортной среды в малых городах. В нем приняли участие глава администрации Валерий Шигашев, его заместитель Альбина Ксенофонтова, сотрудники профильных отделов, представители Собрания депутатов и член Общественной палаты Чувашии, руководитель Центра компетенций по развитию городской среды Этнер Егоров.

За три последних года многомиллионная поддержка из федерального и республиканского бюджетов была оказана в рамках конкурса 4 городам Чувашии: Алатырю, Канашу, Ядрину и Мариинскому Посаду. Шумерля тоже участвовала в нем в 2018 году в группе «Малые города с численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч человек» с проектом масштабного благоустройства парка культуры и отдыха и прилегающих улиц стоимостью более 100 млн рублей. Тогда наш проект не прошел. В будущем же году, как отметил Егоров, у города есть все шансы попасть в программу, так как организаторы конкурса увеличили число победителей и упростили некоторые процедуры. При условии, что вся подготовительная работа будет сделана качественно и в сроки.

Например, первым этапом подготовки к участию и обязательным условием является общественное обсуждение и выбор территории для благоустройства. С этой целью администрация буквально со следующей недели запустит кампанию по сбору предложений от горожан в виде анкетирования. А в конце ноября должны состояться уже очные общественные обсуждения предложений, набравших большее число голосов. Затем уже рабочая группа приступит к разработке концепции благоустройства выбранной территории и к разработке проектной документации, на что в бюджете города уже заложен 1 млн рублей. На всё про всё у Шумерли порядка полугода.

По условиям конкурса, общественная территория должна именно благоустраиваться, а не создаваться заново. Никакого капитального строительства новых объектов тоже не предусматривается. Победитель в категории «Малые города с численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч человек» получает грант в размере 70 млн рублей из федерального бюджета, еще 20 млн дает республиканский бюджет и 10 млн – внебюджетные средства социально-активного бизнеса.

Н. Игнатьева.