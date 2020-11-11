Чувашия занимает третье место в Поволжье по размеру собственных доходов бюджета

По информации, озвученной первым вице-премьером – министром финансов Чувашии Михаилом Ноздряковым 11 ноября на заседании Кабинета Министров республики, доходы республиканского бюджета за январь—сентябрь 2020 года составили 49 млрд 853 млн рублей, расходы – 44 млрд 345 млн рублей с ростом к аналогичному периоду 2019 года соответственно на 23,8% и на 30,8%.

Михаил Ноздряков также привел цифры консолидированного бюджета Чувашии. За девять месяцев текущего года в него поступило 53 млрд 333,5 млн рублей, по целевым статьям направлено 49 млрд 621,3 млн рублей. Превышение объемов аналогичного периода 2019 года составляет 18% и 25,4% соответственно.

«По поступлению налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет за девять месяцев 2020 года на фоне регионов ПФО Чувашия выглядит достаточно неплохо. В целом по округу наблюдается снижение собственных доходов на 10,1%, у нас – небольшой рост – на 0,9% — и мы занимаем третье место в ПФО. Удивительно, что по УСН, несмотря на все предоставленные субъектам предпринимательства льготы, сложился рост на 2,7%, что позволило нам занять второе место в ПФО», — отметил Михаил Ноздряков.

Министр также напомнил, что мониторинг исполнения республиканского бюджета осуществляется в непрерывном режиме. На 1 ноября текущего года в среднем освоение бюджетных средств составляет 70,6%, для сравнения годом ранее эта цифра была равна 68,2%. По социальным направлениям наблюдается хорошее освоение бюджетных ассигнований Минобразования Чувашии (72,8%) и Минздравом Чувашии (81,2%), Минтрудом Чувашии (82,2%). Минимальный процент освоения отмечается по региональным Минстрою, Минтрансу, Минспорту и Минкультуры.

«Хочу обратить внимание коллег, что до конца года остался буквально один месяц, поэтому надо в ручном режиме отслеживать работы по всем объектам. Нужно сейчас подготовить все документы на оплату, учесть возможности казначейства и не оставлять расчеты с подрядчиками на вторую половину декабря», — акцентировал министр финансов Чувашии.

Олег Николаев поддержал министра финансов.

«Прошу усилить работу по реализации мероприятий, проводимых за счет бюджетных средств. Если есть какие-либо «объемные» проблемы, прошу сразу обозначать их, чтобы вместе мы смогли найти пути их решения», — резюмировал Глава республики.

Напомним, что ранее итоги исполнения республиканского и консолидированного бюджетов Чувашии за 9 месяцев 2020 года рассматривались на еженедельном совещании у Главы Чувашии Олега Николаева 5 октября, а также на расширенном заседании Правительства республики 28 октября.