ЦИК Чувашии прокомментировал уголовное дело по выборам в депутаты от сельского поселения

В Чувашии проводится проверка по сообщению о фальсификации избирательных документов при проведении выборов в сельском поселении. Речь идет об избирательном участке № 1523 в селе Мусирмы Урмарского района.

По версии следствия, с 11 по 13 сентября 2020 года председатель УИК этого избирательного участка и два члена УИК изготовили не менее 23 фиктивных заявлений от лица местных жителей о предоставлении им возможности проголосовать вне избирательного участка. При этом подписи были подделаны, а бюллетени учтены при подсчете голосов.

Следственное управление СК России по Чувашской Республике возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 142, ст. 142.1 УК РФ.

«ЦИК Чувашии оказывает следствию всю необходимую помощь, рассчитывает на объективное и законное рассмотрение возбужденного дела на основании всестороннего изучения всех фактических обстоятельств произошедшего. В случае подтверждения вины конкретных членов участковой избирательной комиссии будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении их полномочий», — прокомментировали ситуацию в Центральной избирательной комиссии Чувашии.

Отметим, что похожий инцидент произошел и в Ибресинском районе, также в одном из сельских поселений. Там правоохранительные органы сейчас тоже разбираются с сообщением о возможной фальсификации избирательных документов.