Ситуация с COVID – 19 в Шумерле: усиление мер ответственности за неисполнение ограничительных мер

Напряженная ситуация в части распространения коронавирусной инфекции на территории Шумерли, а по данным Роспотребнадзора с 6 по 10 ноября 2020 года в городе зарегистрировано 28 случаев заболевания COVID – 19, влечет усиление режима ограничений и контроля за исполнением этих ограничений.

Мобильные группы, ежедневно проверяющие организации торговли, бытового обслуживания и общественного питания, транспорта, учреждения образования, культуры спорта и т.д. на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, с помощью специального приложения «Мобильный контролер» фиксируют возможные нарушения антиковидных мер, что автоматически отправляется на сервер и анализируется республиканским оперативным штабом.

Если на данных объектах к соблюдению противоковидных мер подходят со всей ответственностью и пониманием, то вот граждане не до конца осознают серьезность ситуации и последствия. Люди зачастую безответственно относятся к соблюдению предписаний, масочного режима и самоизоляции.

НАПОМИНАЕМ, что в соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики» установлены требования по ношению масок.

Граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в общественном транспорте, такси, в местах скопления граждан, при посещении объектов розничной торговли, оказания услуг и выполнения работ.

В свою очередь руководители организаций и индивидуальные предприниматели также в рамках указа №166 обязаны обеспечить под личную ответственность:

— соблюдение масочного режима всеми работающими в организациях;

— осуществление приема и обслуживания клиентов (посетителей) при условии использования ими средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязок, масок, респираторов или иных изделий, их заменяющих).

Ответственность за несоблюдение указа №166 предусмотрена статьей 20.6.1 КоАП РФ и влечет административное наказание в виде предупреждения или наложение административного штрафа:

— на граждан – от одной тысячи до тридцати тысяч рублей;

— на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

— на предпринимателей – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

— на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Источник: gshum.cap.ru.