Правительство Чувашии приняло стратегию развития республики

11 ноября на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики вице-премьер республиканского правительства – министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов представил законопроект «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года».

Он отметил, что в проработке проекта приняли участие более 1000 активных участников из общественных организаций, предпринимательского сообщества, представителей Госсовета Чувашской Республики. Сам проект документа опубликован в свободном доступе на сайте Минэкономразвития региона.

«29 октября было получено положительное заключение от Минэкономразвития России по утверждению Стратегии. В документ был внесен ряд предложений и корректировок от профильных федеральных министерств, после чего Стратегия была полностью одобрена, — рассказал в ходе своего доклада Дмитрий Краснов. — Однако мы не собираемся закрывать канал связи с любыми заинтересованными лицами, которые готовы поделиться своими идеями и мыслями по развитию региона. Напоминаю, что данная Стратегия — живая, поэтому мы открыты к диалогу».

Отметим, что основные цели Стратегии развития Чувашской Республики до 2035 года коррелируются с Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Главным приоритетом остается повышение благосостояния каждого жителя региона, основанное на формировании конкурентоспособной экономики с высоким инвестиционным и инновационным потенциалом.

Глава Чувашии Олег Николаев прокомментировал принятие документа.

«Мы с вами должны осознавать, что данный законопроект – это минимальная планка, которую нам дает в качестве задания народ Чувашской Республики. Нам важно заложить фундаментальные основы реализации данной Стратегии и от этого будет зависеть успешность её исполнения», — подчеркнул он.

Источник: чувашинформ.рф.