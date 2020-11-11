Мариинскому Посаду выделят дополнительные средства на благоустройство

Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александр Героев. Внесение соответствующих изменений в государственную программу Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018—2024 годы было одобрено 11 ноября на заседании Кабинета Министров Чувашии.

Руководитель ведомства напомнил, что в сентябре 2020 года Минстрой России объявил победителей IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В их числе Мариинско-Посадское городское поселение с проектом «…веков связующая нить».

«В соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии г. Мариинский Посад получит денежное поощрение на реализацию проекта по благоустройству в 2021 году в размере 50 миллионов рублей. В связи с этим мероприятия по благоустройству вносятся в государственную программу», — сообщил министр.

Напомним, что 4 ноября – в День народного единства – в городе Мариинский Посад прошло общественное обсуждение развития исторической части города, в котором приняли участие руководители органов исполнительной власти Чувашской Республики, администрация Мариинско-Посадского района, представители организаций, учреждений, предприятий республики и района, депутаты и активисты.

«Тогда начали хорошую практику вовлечения населения в такого рода значимые проекты, — прокомментировал новый формат общественных слушаний Глава Чувашии Олег Николаев. – Здесь самое важное, что сами жители участвуют в формировании заданий для проектирования изменений общественных пространств. Это очень полезная и интересная практика, которую призываю культивировать и масштабировать».

Источник: чувашинформ.рф