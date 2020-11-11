В Чувашию поступили первые средства на энергоэффективный капремонт

Правила предоставления средств на энергоэффективный капремонт многоквартирных домов из республиканского бюджета муниципалитетам утвердили 11 ноября на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики.

«В настоящее время работы по капитальному ремонту в доме № 14 по ул. 324 Стрелковой дивизии г. Чебоксары признаны как энергосберегающие и повышающие энергоэффективность. В бюджет Чувашской Республики поступили 547 тысячи рублей для возмещения части расходов по капитальному ремонту в указанном доме», — сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александр Героев.

Согласно принятым правилам, средства из республиканского бюджета будут перечислены в бюджет администрации города Чебоксары для последующего доведения до управляющей организации.

В настоящее время, по словам министра, в Фонде содействия реформированию ЖКХ на согласовании находится еще одна заявка по д. 29 по ул. Гагарина в г. Чебоксары.

Кроме того, одобрено еще 4 дома на общую сумму субсидий порядка 7 миллионов рублей и еще 10 домов готовятся к следующему этапу согласования.

Глава Чувашии Олег Николаев поручил не сбавлять заданные темпы по внедрению современных энергоэффективных технологий.

«Очевидно, что это иные условия и режимы эксплуатации многоквартирных домов и возможность получить на эти цели дополнительные средства из федерального бюджета», — подчеркнул он.

Руководитель региона также добавил, что курирующим ведомствам необходимо доработать вопрос размещения средств капитального ремонта на спецсчетах коммерческих банков. Так появится возможность обеспечить наращивание средств за счет процентов, а также жители смогут оплачивать взносы за капремонт без комиссии.

Источник: чувашинформ.рф.