В Чувашии предлагают увеличить величину прожиточного минимума

Вопрос установления величины прожиточного минимума по всем группам населения обсудили сегодня, 11 ноября, на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики. Причем для пенсионеров на 2021 год он будет увеличен.

По словам министра труда и социальной защиты Чувашской Республики Алены Елизаровой, сумма скорректирована недавно и составит 8466 рублей, что на 513 рублей больше, чем в прошлом году.

«12 октября поступила правительственная телеграмма Минтруда России, согласно которой доводился уточненный прогноз величины прожиточного минимума пенсионера в России на 2021 год», — уточнила министр.

Изменения означают, что получатели пенсии, чей совокупный доход не достигает 8466 рублей, с 1 января 2021 года будут получать ежемесячную федеральную социальную надбавку, позволяющую достичь установленной величины прожиточного минимума пенсионера.

Что касается величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Чувашской Республике, то за III квартал 2020 года здесь также наблюдается рост.

«Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в III квартале 2020 г. по сравнению с утвержденной величиной за II квартал 2020 г. увеличилась на 0,4 % и составила 9804 рубля. Таким образом, по социально-демографическим группам населения величина прожиточного минимума за III квартал 2020 г. для трудоспособного населения составила 10414 рубля, для пенсионеров – 7951 рубля, а для детей соответственно – 9883 рубля», — сообщила Алена Елизарова.

Увеличение вызвано ростом расходов по статье «непродовольственные товары», что обусловлено повышением цен на строительные материалы, мебель, электротовары и другие бытовые приборы, трикотажные изделия, медикаменты.

Кроме того, был зафиксирован рост расходов из-за повышения цен на проезд в пассажирском транспорте, на бытовые и медицинские услуги.

Источник: чувашинформ.рф.