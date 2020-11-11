В Чувашии на доплаты соцработникам, работающим в режиме изоляции, потратят 191,7 млн рублей

Стимулирующие доплаты при этом будут продлены до 15 ноября текущего года. Об этом 11 ноября на заседании Кабинета Министров республики сообщила министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова.

Министр напомнила, что с 20 апреля режим изоляции был введен для 31 учреждения, находящегося в ведении Минтруда Чувашии. В настоящее время в 10 из них, в которых находятся 2060 подопечных и посменно работают 354 сотрудника, он сохранен. Там организована посменная работа сотрудников.

Всем социальным работникам предусмотрен фиксированный размер доплат за работу в режиме изоляции.

«В республике на осуществление выплат стимулирующего характера предусмотрено 191,7 миллиона рублей», — сказала Алена Елизарова.

Так, за 14-дневную рабочую смену врачам положена доплата к основной заработной плате 40 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу – 25 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу – 15 тысяч рублей, социальным и педагогическим работникам, а также административно-управленческому персоналу – по 25 тысяч рублей и техническому персоналу – 10 тысяч рублей.

При этом, руководитель ведомства добавила, что по инициативе властей республики младшему медицинскому и техническому персоналу стимулирующие выплаты дополнительно выплачиваются из республиканского бюджета Чувашской Республики, то есть с учетом доплат из средств региона размер выплаты для них составляет 21 тыс. рублей.