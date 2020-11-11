В Чувашии готовы перевести несколько больниц в режим ковидных стационаров

Об это сегодня, 11 ноября, заявил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

«Сегодня развернуты 2355 коек. Но в случае неблагоприятного течения ситуации, если будет увеличиваться количество выявленных заболевших и количество госпитализированных пациентов, мы уже готовим резерв коечного фонда. Так, у нас планируется развертывание коек в Батыревской центральной районной больнице, также в Канашской центральной районной больнице. Эти два медицинский учреждения, в частности, будут работать на стабилизацию ситуации в южных районах республики», — сказал Владимир Степанов.

Министр отметил, что уже с сегодняшнего дня эти больницы начали дооснащать средствами индивидуальной защиты, аппаратами искусственной вентиляции легких, концентраторами кислорода, лекарственными препаратами. В случае необходимости эти медицинские учреждения можно перевести в режим ковидных стационаров. Владимир Степанов подчеркнул, что сейчас, в отличие от весны, медики готовы к любому развитию событий. Ведь в первую волну пандемии ни в России, ни в мире к стремительному росту заболевших COVID-19 готовы не были.

«В осенний период уже мы уже готовы не только ко второй волне, но и к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ. Мы оснащены всем. Несмотря на то, что поток госпитализированных очень большой, готовность есть. К тому же врачи наработали опыт лечения еще в первую волну коронавирусной инфекции», — пояснил министр здравоохранения республики.

Источник: чувашинформ.рф.