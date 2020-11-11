В Чебоксарах открылась выставка «В краю ста тысяч вышивок»

Выставка «В краю ста тысяч вышивок» продолжит свою работу в зеркальном фойе Чувашского театра оперы и балета до 20 ноября, сообщают в пресс-службе Минкультуры Чувашии.

Чувашская вышивка сделала каждый театральный костюм произведением искусства, полюбоваться на который может каждый желающий.

Над экспозицией работали главный художник театра Валентин Федоров, художник-рекламист Атнер Маков и руководитель литературно-драматургической части Мария Митина.

Напомним, недавно Глава Чувашии Олег Николаев учредил День чувашской вышивки. Он пройдет 26 ноября. Кроме этого, в ноябре в республике проходит акция «Сурпан Пĕрле», приуроченная ко новой дате.

Источник: чувашинформ.рф.