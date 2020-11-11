В России предлагают учредить День матери, потерявшей ребенка

Фонд «Свет в руках» собирает подписи, чтобы каждое второе воскресенье ноября в России официально проводился День матери, потерявшей ребенка. Эта дата уже отмечается во многих странах. Считается, что памятная дата помогает формировать в обществе уважение к материнской утрате и признавать женщину мамой, независимо от того, как долго прожил ее ребенок.



«Теряя ребенка, женщина словно утрачивает свое право считаться и называться мамой. А если жизнь ее ребенка была совсем короткой и прервалась на этапе беременности или в родах, то мамой в представлении большинства она и вовсе стать не успела», – объясняют в благотворительном фонде «Свет в руках».

Фонд «Свет в руках» подготовил петицию, в которой просит официально учредить День матери, потерявшей ребенка. На сегодняшний день свои подписи под петицией поставили 100 человек.



В комментариях женщины пишут, что такой день очень нужен и в России «как дань уважения общества к материнской утрате, акт признания женщины мамой независимо от срока жизни ее ребенка, как символ материнской любви» и «чтобы смерть ребёнка не была табу».



По материалам АСИ.