11 Ноя

Вышел первый мультфильм на английском языке «МультEnglish»

Без малого три месяца, ребята, участники проекта, победителя второго конкурса Фонда президентских грантов 2020 года, «Образовательная программа для детей из малообеспеченных семей «МультEnglish» создавали мультипликационный фильм о приключениях Чебурашки в Лондоне. И вот настал день премьеры! 12 ноября 2020 года вышел первый мультфильм проекта «МультEnglish», он посвящен знакомству и сборам Чебурашки в поездку. Ребята подготовили сценарий, собрали необходимый список английских слов и выражений для сбора чемодана. Второй мультфильм будет посвящен покупке билетов в аэропорту. Шумерлинские мультипликаторы уже пишут диалоги и обсуждают сценарный план мультфильма.

Отметим, что специально для мультипликации на английском языке был создан Ютюб-канал «МультМастерская» https://www.youtube.com/channel/UC-5MJagXskWK274r690G8MA. Все новые мультфильмы на английском языке можно будет увидеть на новом канале. Участники проекта «МультEnglish» обязательно снова приятно удивят своих подписчиков.

Автор записи: anna

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