Чувашия вошла в число победителей Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна – моя Россия»

Экспедиция прошла в формате открытых онлайн-занятий о культуре, традициях, национальных и исторических особенностях регионов России, которые провели лекторы из 85 субъектов страны, отобранные на основе конкурса.

Сегодня, 10 ноября, состоялось подведение итогов и одним из лучших признано онлайн-занятие о Чувашской Республике заместителя директора по воспитательной работе Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза Натальи Ивановой.

«Вместе с активистами Российского движения школьников мы рассказали о той Чувашии, которую любят ее жители, рассказали о ее особенностях и постарались привлечь в наш регион туристов со всей России. Хотелось бы особенно поблагодарить платформу «Россия – страна возможностей» и конкурс «Моя страна – моя Россия» за возможность участия в таком масштабном проекте», – поделилась Наталья Иванова.

В онлайн-экспедиции приняли участие и шумерлинские ребята! Лидеры Российского движения школьников, ученики гимназии №8 Леонтьев Роман, Родионов Александр и Бородавина Анастасия рассказали о родном городе Шумерле и некоторых его участках: Сурский оборонительный рубеж и восстановительные работы волонтеров – поисковиков, Монумент десантного планера Г-11 и вклад нашего города в дело общей Победы, районный военкомат и Камень Памяти гимназии.

Видеозапись онлайн-экскурсии, которое Наталья провела вместе с активистами Российского движения школьников региона и сегодня можно посмотреть в социальной сети ВКонтакте в сообществе конкурса «Моя страна – моя Россия» и в группе «Шумерля Новости Газета Вперёд» (запись от 17 октября 2020 года, 13 ч. 49 мин.).