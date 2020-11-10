Чувашия вошла в топ-10 регионов с самым высоким материнским капиталом для многодетных семей



Эксперты проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать» составили рейтинг регионов, в которых родителям выплачивают самый большой региональный материнский (семейный) капитал за третьего и последующих детей. Региональный материнский капитал – это добровольная помощь, которую власти оказывают семьям из своих бюджетов в дополнение к федеральной программе. Суммы, цели, на которые можно потратить деньги, условия получения, сопутствующие проблемы в каждом субъекте свои. Народный фронт обобщил опыт лидеров на экспертном совещании с участием региональных чиновников.



Власти регионов начали вводить свои выплаты с 2011 г. Цель регионального капитала – увеличить количество семей с тремя и более детьми. Регионы самостоятельно решают, нужна ли такая мера поддержки и какой размер материнского капитала может предоставить их бюджет. В этом году региональный материнский капитал предоставляют в 61 субъекте Российской Федерации. Семьи получают его в безналичной форме, как и федеральный.



Первое место рейтинга занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где при рождении третьего ребенка и последующих детей родители могут получить 500 тыс. руб. Хотя в ЯНАО оказался самый большой размер регионального материнского капитала, там обнаружился самый короткий список целей, на которые его можно потратить: улучшение жилищных условий и медицинская помощь членам семьи в России и за рубежом.



В Ненецком автономном округе семьи, начиная с третьего ребенка, имеют право на выплату в 379911 руб. Округ отстал от лидера по сумме материнского капитала, зато опередил многих по разнообразию возможных трат: покупка жилья, оплата образования и лечения детей, в том числе санаторно-курортного лечения, приобретение технических средств реабилитации для ребенка с инвалидностью. Средства маткапитала также можно потратить на транспорт, включая снегоход и лодку, на развитие подсобного хозяйства – купить сельхозтехнику. А можно построить на эти средства гараж, баню, приобрести мебель и бытовую технику.



Сахалинская область выплачивает 250 тыс. руб. за третьего ребенка в случае рождения (усыновления) после 31 декабря 2019 г., но при условии, что родители не получали региональный капитал за первого или второго. Этими деньгами разрешено покрывать самые большие семейные траты – на жилье, образование ребенка, лечение детей и родителей, автомобиль и средства реабилитации для ребенка с инвалидностью.



Власти Хабаровского края также установили выплату в 250 тыс. руб. на третьего или последующего ребенка. Список целей при этом более лаконичен: жилье, образование ребенка и оплата медицинских услуг для членов семьи.



В Брянской области предусмотрели даже ситуацию, когда в семье рождается двойня или тройня. Региональный капитал на третьего и следующих детей, родившихся с 1 января этого года, равен 200 тыс. руб. При рождении двойняшек, один из которых, как указано в областном законе, является третьим (или последующим) ребенком в семье, выплата составит 400 тыс. руб. При рождении тройни материнский капитал составит 1 млн 200 тыс. руб. Помимо покупки жилья, оплаты образования, а также товаров и услуг для ребенка с инвалидностью, в список разрешенных трат входят ремонт квартиры или дома, приобретение и установка внутридомового газового оборудования, счетчиков, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения частного дома.



В Приморском крае региональный материнский капитал семьям, в которых появился третий (последующий) ребенок, стали выплачивать в 2013 г. За это время его размер увеличился с 100 тыс. руб. до 150 тыс. руб. С 2016 г. выплату стали индексировать с учетом инфляции. Размер демографической выплаты в 2020 г. составляет 184421 руб. Выплату семьи могут направить на улучшение жилищных условий, образовательные услуги или социальную адаптацию ребенка-инвалида.



Семьи из Тульской области получают 150 тыс. руб., если стали многодетными с 1 января 2020 г. При этом у туляков разнообразен выбор целей, на которые они могут использовать областной семейный капитал: покупка жилья, автомобиля или автобуса, образование для ребенка или родителя, санаторно-курортное лечение детей, включая студентов-очников до 23 лет, ремонт, газификация, электрификация и водоснабжение дома, покупка компьютера для семьи, где растет ребенок с инвалидностью, или семьи, среднедушевой доход которой не превышает региональный прожиточный минимум.



Многодетные родители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры имеют право на 150 тыс. руб. на третьего или последующего ребенка, если он родился не раньше 1 января 2020 г. Выбор возможных трат и покупок у обладателей материнского капитала достаточно широк: жилье, образование и медпомощь для детей, родителей или усыновителей, автомобиль, предусмотрена также возможность получить единовременную выплату.



Власти Воронежской области решили, что многодетные семьи имеют право потратить 150 тыс. руб. на образование детей, их лечение в России, товары и услуги для ребенка с инвалидностью, покупку или ремонт жилья, улучшение бытовых условий в частном доме (строительство внутридомовых систем газоснабжения, водоснабжения, канализации, подключение к коммунальным сетям, строительство газопровода).



В Чувашской Республике многодетные малоимущие семьи получают 150 тыс. руб. за третьего и последующих детей. Эту выплату можно потратить на покупку жилья, образование детей, товары и услуги для ребенка с инвалидностью и получить из этой суммы 20 тыс. руб. наличными на ребенка, рожденного или усыновленного после 1 января 2020 г.



Участники экспертного совещания, которые представляют субъекты РФ из топ-10, подтвердили, что выстроенная система региональных выплат является заметной поддержкой для многодетных семей.

Пресс-служба ОНФ.