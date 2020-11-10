«Пĕрле» в честь 100-летия Чувашии поборется за звание лучшего мероприятия России

Празднование 100-летия Чувашской автономии, проходившее в республике под слоганом «Вместе» или на чувашском языке «Пĕрле», попало в шорт-лист ежегодной всероссийской независимой премии «Золотой пазл». Открытая защита финалистов состоится сегодня в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Чебоксары.

Среди самых ярких проектов России за звание лучших сразу в двух номинациях поборется мероприятие празднования «100 лет Чувашской Автономии». Проект стал кандидатом на звание «Лучшее массовое мероприятие» и «Лучшее мероприятие в сфере событийного туризма».

В основе концепции праздника лежала богатая история самобытного народа и гордость за знаменитых земляков и республику.

В этом году премию будут вручать в двенадцатый раз. Работы будет оценивать экспертное жюри — руководители HR-, PR- и маркетинговых отделов российских и зарубежных компаний, представителей профильных СМИ, представителей государственных и некоммерческих структур.

Церемония награждения премии «Золотой пазл» запланирована на 12 ноября 2020 года.

Источник: чувашинформ.рф.