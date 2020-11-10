Правительство Чувашии и депутаты Госсовета региона обсудили республиканский бюджет

10 ноября на встрече с руководством Государственного Совета Чувашской Республики и руководителями фракций обсудили проект республиканского бюджета Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Законопроект представил первый вице-премьер республиканского правительства – министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков. Он детально рассказал об изменениях текущего года и планах на 2022—2023 годы.

Вопросы повестки едва ли не самые важные для региона на ближайшие годы, поскольку несут в себе изменения в налоговом регулировании, подразумевающем беспрецедентные меры поддержки предпринимателей республики, а также значительный рост средств на поддержку социально-значимых областей и стимулирование инвестиционной деятельности.

«Приятно констатировать, что законопроект о бюджете на следующий год, прежде всего, идет с существенным увеличением на социальную поддержку населения, а также таких направлений, как здравоохранение, образование и инвестиционная деятельность», — сказал Олег Николаев.

Причем, как отметил Глава Чувашии, инвестиции в развитие республики основаны на стратегическом планировании, а сами проектные работы осуществляются, исходя из комплексного развития территорий.

Развитие инфраструктурных объектов в районах Чувашии, приведение в порядок систем водо-, газо- и теплоснабжения малых городов планируется решить в кратчайшие сроки. В том числе, при участии концессионеров.

Глава Чувашии сделал акцент на расстановке приоритетов так, чтобы решать сегодня самые «болезненные» вопросы и при этом закладывать фундамент на будущее.

Источник: чувашинформ.рф.