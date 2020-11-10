Олег Николаев рассказал, за счет чего на селе могут появиться рабочие места

В интервью Национальной телерадиокомпании Глава Чувашии Олег Николаев рассказал, какие перспективы развития видит для села.

«Наша задача – наладить переработку сельскохозяйственной продукции на территории Чувашской Республики, чтобы меньше продавать сырье, а продавать готовую продукцию. И за счет этого получать бόльшую доходность. Очевидно, что переработка – первичная, вторичная и еще более глубокая – создают рабочие места в сельской местности. Это нам дает возможность решить главную задачу – повысить уровень жизни на территории республики», — пояснил Олег Николаев перспективу создания новых производств на селе.

О выделении дополнительный средств на поддержку переработки сельхозпродукции руководитель региона уже заявлял.

Также в интервью Глава Чувашии отметил, что доля глубокой переработки в экспорте сельскохозяйственной продукции высока, но и там есть потенциал для роста.

«Радует, что более чем 80% экспортируемой продукции – это продукция глубокой переработки. В частности, достаточно большую долю в экспорте занимает продукция фирмы «Акконд». Достаточно много у нас продается переработанного мяса птицы, то есть не тушками мы продаем, а уже переработанное мясо. Пусть это первичная переработка, но это уже переработка. Вот это направление мы и далее намерены развивать. Тем более на сегодняшний день все больше приобретает спрос экологически чистая продукция. И здесь у Чувашии великолепные возможности. У нас есть возможность наращивать и производство, и экспорт экологически чистой продукции», — подчеркнул Олег Николаев.

Он подчеркнул, что в этом году Чувашия перевыполнила план по экспорту сельхозпродукции.

«Только за 9 месяцев этого года сумма экспорта составила 25,16 млн долларов США. Таким образом, мы фиксируем, что увеличение по сравнению с прошлым годом за аналогичный период идет на 30%. Но это только мотивирующий момент, чтобы и дальше в этом направлении очень серьезно работать. Если говорить, куда экспортируем, это более чем 30 стран. Это как страны СНГ, так и страны дальнего зарубежья», — отметил Олег Николаев.