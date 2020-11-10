Олег Николаев назвал слабые стороны развития сельского хозяйства республики

В интервью Национальной телерадиокомпании Глава Чувашии рассказал о результатах агропромышленного комплекса республики и оценил перспективы его развития.

По мнению Главы Чувашии, аграрии региона в полной мере не используют удобрения, которые можно применять без вреда для экологичности продукции.

«Есть органические удобрения, есть гербициды. Последняя группа имеет разную химическую составляющую. И вот соотношение химических и органических удобрений дает нам возможность получить экологически чистую продукцию в соответствии с международными и российскими стандартами. Существует стандарт экологически чистотой продукции, когда есть благоприятная экология, используется соответствующая агротехника и определенная доля тех или иных видов удобрений», — пояснил Олег Николаев.

Он добавил, что чувашские аграрии в этом отношении отстают от нормативов. По стандартам качества могут использовать удобрения, но не делают этого.

«Если на сегодняшний день с точки зрения нормативов установлены примерно 60 условных единиц на тонну, то у нас – около 40. Здесь, наоборот, чтобы повысить урожайность, продуктивность, качество, надо наращивать использование удобрений. При этом мы еще будем оставаться в группе производителей экологически чистой продукции», — сказал Олег Николаев в интервью НТРК Чувашии.

Источник: чувашинформ.рф.