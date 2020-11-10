«Мобильный контролёр» зафиксировал около 100 нарушений антиковидных мер в Чувашии

Об этом рассказали в пресс-службе республиканского Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций. По данным ведомства за 2 недели приложение «Мобильный контролёр» зафиксировало в Чувашии около 100 нарушений санитарно-эпидемиологических правил. Проверку прошли более 3,2 тысяч объектов.

«Мобильный контролёр» формирует состав мобильной группы, создает маршруты и фиксирует место нарушения антиковидных мер гео-меткой. Для этого контролеры загружают в систему фотографию или видео с места нарушения, указывают, сколько было выписано актов и составлено протоколов.

Результаты рейда автоматически отправляются на сервер, а итоги еженедельно анализируются республиканским оперативным штабом по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Наиболее активно сервис используют в Ядринском, Красноармейском, Янтиковском, Алатырском районах, а также в городах Новочебоксарск, Алатырь и Шумерля.

Напомним, что сервис используют мобильные группы, сформированные во всех городах и районах Чувашии. Специалисты проверяют соблюдение ограничений по COVID-19 в общественном транспорте, торговых центрах, образовательных учреждениях, на предприятиях общепита.

Источник: чувашинформ.рф