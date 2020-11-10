За лучший логотип и брендбук Года, посвященного трудовому подвигу строителей оборонительных рубежей, выплатят полмиллиона рублей

9 ноября Минкультуры Чувашии объявило о проведении конкурса на раз-работку логотипа и брендбука Года, посвященного трудовому подвигу строи-телей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.



К конкурсным работам предъявляется ряд требований. Логотип должен быть выполнен на профессиональной основе, быть понятным, узнаваемым, от-ражать значимость трудового подвига строителей оборонительных рубежей, со-держать слова «Сурский и Казанский оборонительные рубежи», а также ориги-нальным по замыслу, удобочитаемым и запоминающимся. При этом логотип или его элементы не должны быть зарегистрированы в качестве товарного знака, представлять собой аббревиатуру, монограмму.



Логотип может быть представлен в двух вариантах: черно-белое или цвет-ное изображение. Брендбук Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, должен содержать презента-цию логотипа, а также логику его разработки, фирменные цвета и шрифты, соче-тания и варианты использования и варианты размещения на рекламных носите-лях и сувенирной продукции.



Каждый участник конкурса имеет право подать не более трех заявок. С конкурсными работами можно будет ознакомиться на официальном сайте Мин-культуры Чувашии и в социальных сетях после окончания приема конкурсных заявок. Прием и отбор работ возложен на конкурсную комиссию, в состав кото-рой войдут как представители министерства, так и художники, дизайнеры, дея-тели культуры и искусства, представители органов государственной власти рес-публики, органов местного самоуправления, общественных объединений.



Каждую допущенную к конкурсу работу будут оценивать по пятибалльной шкале. Победителем признается участник, чья конкурсная работа наберет наибольшее количество баллов. С ним и будут заключены договоры — на разра-ботку логотипа и об отчуждении исключительного права на логотип как произ-ведение. Победителю полагается денежное вознаграждение в общей сумме 500 тыс. рублей.



Подведение итогов конкурса состоится не позднее 21 декабря 2020 года.