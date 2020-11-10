В Чувашии детям младше 16 лет теперь нельзя одним ходить в торговые и развлекательные центры

Соответствующий указ подписал сегодня, 10 ноября, Глава Чувашии Олег Николаев.

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в республике запрещается нахождение несовершеннолетних младше 16 лет в торговых объектах площадью свыше 800 квадратных метров, а также в торгово-развлекательных центрах без сопровождения их родителей или иных законных представителей.

Отметим, что эти ограничения предложил ввести региональный Роспотребнадзор на заседании оперштаба по коронавирусу. Надежда Луговская тогда пояснила, что данный запрет должен помочь снизить количество детей, гулящих по торгово-развлекательным центрам после уроков. А это, в свою очередь, может уменьшить заболеваемость сезонными гриппом и ОРВИ, а также COVID-19 в регионе.

Источник: чувашинформ.рф.