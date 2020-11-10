Состязания, проходящие в Ессентуках, собрали будущих защитников Отечества из 23-х субъектов Российской Федерации. Сборные команды регионов состоят из допризывников, занимающиеся в военно-патриотических, спортивных клубах и центрах, а также учеников кадетских классов.



В финальном этапе Спартакиады молодежи России допризывного возраста от Чувашии выступает команда Красночетайской средней школы (руководитель — заслуженный учитель Российской Федерации Эдуард Романов).



До 14 ноября молодые люди проходят испытания по сборке и разборке автомата, стрельбе из электронного оружия, метанию гранаты. Кроме этого, будущие призывники состязаются в легкоатлетических дисциплинах — прыжках в длину, беге на 60 и 100 метров, преодолении трёхкилометровой дистанции по пересечённой местности.



Источник: Минспорта Чувашии.