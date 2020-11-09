Школы Чувашии вышли с осенних каникул

«Сегодня во всех школах республики дети приступили к плановой учебе в очном формате. В целом работа идет в плановом порядке», — сообщила 9 ноября на еженедельном совещании вице-премьер республиканского правительства – министр образования Чувашии Алла Салаева.

Глава ведомства добавила, что мониторинг ситуации идет в ежедневном режиме. При необходимости подключаются Минздрав Чувашии и Управление Роспотребнадзор по Чувашии, которые готовят для каждого образовательного учреждения предписание о плане действий. Например, в случаях, когда ребенок переходит на домашнее обучение, то для него формируется индивидуальный образовательный процесс.

Кроме этого, Алла Салаева рассказала, что совместно с региональным Роспотребнадзором за время каникул проведено обучение со всеми директорами школ республики на предмет соблюдения правил организации образовательного процесса с учетом коронавирусной ситуации, а также мастер-классы для поваров школьных столовых и комбинатов питания по организации горячего питания школьников.

«В целом такая работа должна принести пользу на повышение качества питания в школах. И важно ее продолжить и дальше», — прокомментировал доклад Глава Чувашии Олег Николаев.

Источник: чувашинформ.рф.