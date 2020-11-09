Самбисты Чувашии завоевали 4 «золота» чемпионата и первенства мира

С 5 по 8 ноября в Сербии проходили чемпионат и первенство мира по самбо.

В стартовый день соревнований на высшую ступень пьедестала почета поднялась мастер спорта России Татьяна Федорова. Она выступила в группе юниорок в весовой категории до 44 кг, сообщает Минспорта Чувашии.

На следующий день лучшей в весе до 48 кг среди женщин стала заслуженный мастер спорта страна Елена Бондарева.

А в третий день соревнований титул чемпионки мира в весовой категории до 52 кг завоевала мастер спорта России международного класса Вера Лоткова.

Отличился и уроженец Чувашии, кандидат в мастера спорта Фирзан Дилмие. В группе юношей до 48 кг он завоевал «золото».

Итого самбисты Чувашии завоевали 4 золотые награды в копилку сборной России. Вся республика гордится их достижениями #ВместеГордимся #ПерлеМухтанатпар.

Отметим, что Глава Чувашии Олег Николаев запустил в социальных сетях серию хэштегов #ВместеГордимся #ПерлеМухтанатпар, под которыми публикуются достижения наших земляков.

Источник: чувашинформ.рф.