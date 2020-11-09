Олег Николаев рассчитывает обновлять команду из кадрового резерва управленцев

В понедельник, 9 ноября, на еженедельном совещании в Доме Правительства Глава Чувашии Олег Николаев прокомментировал формирование кадрового резерва управленцев в республике.

Он напомнил, что принято решение повысить его качество. Причем как для органов исполнительной власти региона, так и для подведомственных учреждений.

Глава Чувашии признался, что критично подходит к формированию резерва управленских кадров и сделал акцент на поддержании атмосферы здоровой конкуренции среди замещающих должности на данный момент и кандидатов.

«Есть порядок, в рамках которого мы пока действуем. Но в целом поставлена задача проделать большую работу, чтобы в дальнейшем наш резерв управленческих кадров стал реальным инструментом по обеспечению преемственности и стабильной работы всей системы», — отметил Олег Николаев.

Отметим, что для решения этой задачи в этом году было принято ряд управленческих решений: централизация функцию кадрового обеспечения, проведение двух конкурсов («Команда молодых лидеров» и «Управленческая команда»).

Кроме того, в начале октября Глава Чувашии предложил создать совет по повышению кадрового потенциала в Чувашской Республике.

Источник: чувашинформ.рф.