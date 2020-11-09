Олег Николаев высадил дуб на Красной площади Чебоксар

Сделал он это 9 ноября во время акции по озеленению обновлённой Красной площади столицы республики. Согласно проекту там разместятся около 300 деревьев разных видов, размеров и форм: липы, ивы, клены, дубы, кизильник, барбарис, хвойные кустарники. Летом на Красной площади появятся клумбы.

Сегодня на Красной площади высаживали липы и дубы. Глава Чувашии высадил символ республики.

«Проект озеленения территории реконструированной Красной площади предусматривает использование традиционных для Чувашии растений. Дуб – символ республики, его изображение есть на гербе, а самый известный дуб России растет именно на нашей земле. С дубом связано множество национальных легенд. Закономерно, что именно это дерево стало и одним из главных элементов проекта озеленения главной площади республики. Надеюсь, что высаженные деревья хорошо перезимуют и долгие годы будут радовать нас своей красотой», — сказал журналистам Олег Николаев.

Посадочный материал адаптирован к климатическим условиям Чувашской Республики и выращен в отечественных питомниках, в том числе на территории Чувашии.

Озеленение обновленного центра Чебоксар заказала городская администрация в ходе общего проекта благоустройства под руководством практической лаборатории Московской Архитектурной Школы «МаршЛАБ». Работы ведутcя под тщательным контролем главы администрации Чебоксар, городских служб ЖКХ, главного художника столицы Чувашии.

Мы писали о том, что обновление Красной площади велось в рамках создания кластера «Чувашия – сердце Волги». Благодаря тому, что строители шли с опережением графика, в столице республики раньше срока началась реконструкция Чебоксарского залива.

Источник: чувашинформ.рф.