Минстрой Чувашии начал собирать базу недобросовестных подрядчиков

Соответствующее поручение республиканскому Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Глава Чувашии Олег Николаев дал в сентябре на совещании по благоустройству улиц, дворовых территорий в муниципалитетах республики.

Как сообщают в ведомстве, на данный момент недобросовестные подрядчики обнаружены в трех муниципалитетах Чувашии. Все они нарушили сроки выполнения строительных работ по благоустройству в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Так, в Батыревском районе республики не соблюдены сроки выполнения строительных работ по благоустройству центральной части с. Тойси и территории многоквартирных домов по ул. Лесная в с. Первомайское.

Аналогичные срывы сроков наблюдаются еще у четверых подрядных организаций, ведущих строительство и реконструкцию объектов в Шемуршинском районе и городе Чебоксары.

Источник: чувашинформ.рф.