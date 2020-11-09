«Детям войны» в Чувашии могут дать дополнительные льготы

Об этом рассказала министр труда и социальной защиты региона Алена Елизарова.

«На первом этапе «детям войны» были установлены нематериальные меры поддержки, но при этом работа над наполнением этого закона по поручению Главы Чувашии Олега Алексеевича Николаева продолжается. И сейчас мы с коллегами из Кабинета министров республики плотно работаем над тем, чтобы со следующего года пополнить закон о «детях войны» мерами материальной поддержки. Эта инициатива была рассмотрена на заседании Общественного совета при Главе республики и активно поддержана всеми членами совета», — заявила министр.

Напомним, закон о закреплении статуса «детей войны» был принят в апреле этого года по инициативе руководителя региона Олега Николаева. Этот статус присваивается гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года в СССР и проживающим на территории Чувашии.

Тогда Глава Чувашии подчеркнул, что это только начало работы над реализацией мер поддержки тех, кто относится к этой категории.

«Мы начинаем с форм нефинансового характера, вместе с тем перед правительством стоит задача дополнить перечень новыми предложениями которые могут подразумевать под собой, в том числе, и финансовое участие региона в решении тех или иных проблем людей, которые получили статус «детей войны», — отметил Олег Николаев.

По данным регионального Минтруда, сейчас детей войны в Чувашии свыше 70 тысяч человек, большинство из них уже получают федеральные и региональные социальные выплаты.

Отметим, в настоящее время республиканский закон о детях войны предусматривает выдачу удостоверения, а также некоторые нефинансовые социальные гарантии: внеочередное обслуживание в социальных учреждениях, обслуживание на дому социальными работниками, внеочередной прием в медицинских организациях. «Дети войны» могут пройти оздоровительный курс в социально-оздоровительном центре «Вега». По данным Минтруда Чувашии, удостоверения, дающие этот статус, получили более 26 тысяч жителей республики.

Источник: чувашинформ.рф.