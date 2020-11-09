Грантовую поддержку получили 458 фермеров Чувашии

Об этом в понедельник на еженедельном совещании в Доме Правительства сообщил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Артамонов.

«Правительство большое внимание уделяет малым формам хозяйствования. На каждом этапе развития малого агробизнеса предоставляется государственная поддержка. За 8 лет грантовую поддержку получили 458 фермера или 33 % от общего количества зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств региона на общую сумму 1 миллиард 287 миллионов рублей», — сказал он.

Руководитель ведомства отметил, что фермерство способствует развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий в целом. Кроме того, создаются дополнительные рабочие места. Так, на данный момент каждый 3 на селе работает у фермера.

Среди приоритетных направлений, по словам Сергея Артамонова, также поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов региона. Из 99 зарегистрированных на территории Чувашии кооперативов за 4 года гранты получили 14. Общий объем господдержки составил 369 миллионов рублей.

Глава Чувашии Олег Николаев прокомментировал, что об имеющихся мерах поддержки сельхозотрасли необходимо информировать людей на местах.

«Понятно, все не будут готовы, но если мы из 100 человек одного выявим, который будет готов и изъявит желание инициировать проект, то это можно считать успехом. А если этот процесс пойдет, то на следующий год появятся новые. Обращаю на это внимание и просил бы поработать», — сказал Олег Николаев.

Напомним, на прошлой неделе Глава Чувашии объявил о выделении дополнительных средств на поддержку переработки сельхозпродукции.

Источник: чувашинформ.рф