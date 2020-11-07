Жителей Чувашии приглашают принять участие в проекте реконструкции ФОЦ «Росинка»

С предложением принять участие в проекте реконструкции ФОЦ «Росинка» в Заволжье к жителям Чувашии обратился министр спорта Чувашской Республики Василий Петров. Его видеообращение опубликовано на официальной странице ведомства в социальной сети ВКонтакте.

Министр спорта региона рассказал, что в ближайшие годы физкультурно-оздоровительный центр «Росинка» Минспорта Чувашии ожидает масштабная реконструкция и новое строительство.

Он призвал жителей Чувашии делиться своими идеями, как сделать детский лагерь, место для учебно-тренировочных сборов, проведения соревнований еще лучше. Чем наполнить инфраструктуру? Организовать спортивные и развлекательные площадки? Усовершенствовать здания?

Все эти предложения ждут в Минспорта Чувашии на электронную почту sport41@cap.ru до 1 декабря включительно.

Напомним, на прошлой неделе – в День народного единства – жители Мариинского Посада приняли участие в общественных слушаниях по благоустройству родного города. Наряду к экспертами, местными и республиканскими властями они высказывали свои мнения по организации общественных пространств. Так впервые был протестирован новый формат открытого, свободного и непосредственного обсуждения муниципальных проектов.