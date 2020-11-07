В Москве открылась выставка, посвященная 100-летию Чувашии

«Тӑван Ҫӗршыв» в переводе с чувашского означает Родина. Выставка под таким названием открылась в Москве, на Трубной площади.

Она посвящена столетию образования Чувашской автономной области. Более 30 фотографий и репродукций картин художников Республики рассказывают об истории края, традициях и его современных достижениях. Среди экспонатов — изображения с чувашской вышивкой, национальными костюмами, древними руническими надписями, современными заводами и сельхозпредприятиями.

«Мы приглашаем всех гостей посетить эту выставку. И хотя бы на этих картинах, фотографиях познать Чувашскую Республику. А лучше всего — приехать на место, посмотреть культуру, красивые места, природу, познакомиться со знаменитыми людьми. А их очень много. Это — талантливые писатели, поэты, которые воспевают Чувашскую Республику. Ну, и, конечно, трудолюбивые люди, которые очень хорошо работают как в селе, так и в городе, на промышленных предприятиях», — рассказал заместитель председателя кабинета министров Чувашии, полпред республики при президенте Пётр Чекмарёв.

Выставка в Москве продлится до конца ноября, а затем переедет в Чебоксары на площадь Республики, где ее увидят местные жители.