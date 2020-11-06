Фильм «Полем» режиссера из Чувашии стал победителем Чебоксарского международного кинофестиваля

5 ноября в Чувашском государственном театре юного зрителя им. М. Сеспеля прошла торжественная церемония закрытия XIII Чебоксарского международного кинофестиваля и награждение победителей. Фильмы конкурса этнического и регионального кино оценивало авторитетное жюри, в состав которого вошли: председатель жюри, режиссер, сценарист Лариса Садилова, актриса, режиссер, балетмейстер, продюсер, дизайнер Янина Мелехова, режиссер Михаил Егоров, продюсер Фёдор Демешко.

Среди победителей кинофестиваля — чувашская кинолента «Полем» режиссера Владимира Синяева. Фильм удостоился главной награды конкурса этнического и регионального кино — приза «Анне» — в номинации «Лучший фильм». Сьемки фильма проходили в Шумерлинском районе. В центре событий — две сельские школы. По сюжету в одну из них попадает десантник, вернувшийся из армии, а в другую – двое сбежавших из мест лишения свободы. Фильм пронизан добротой, любовью и нравственностью. Основная идея фильма — привить любовь зрителя к Родине, к месту, где мы родились.

Подводя итоги кинофорума, художественный руководитель кинофестиваля Сергей Лаврентьев отметил: «Несмотря на то, что кинофестиваль прошел в не совсем стандартных условиях, я думаю, что он прошел хорошо. Зрители, как и в прошлые годы, с энтузиазмом воспринимали кинокартины. И самое важное для чувашского кино — это то, что чувашская картина впервые получила главный приз регионального этнического конкурса. На мой взгляд, ее прелесть в том, что она очень точно отражает ваш национальный характер».

Владимир Синяев на церемонии закрытия кинофестиваля поблагодарил жюри и участников кинофестиваля, а также жителей Шумерлинского района и г. Чебоксары за участие в съемках фильма: «Это наша общая победа, этот фильм мы сделали Вместе – Пĕрле!».

Источник: culture.cap.ru.