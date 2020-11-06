Теплосети Шумерли будут модернизированы к концу 2022 года

Сегодня на заседании Высшего экономического совета министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александр Героев сообщил о планах по модернизации и реформированию системы ЖКХ г. Шумерля.

Министр подчеркнул, что в данном направлении ведется масштабная работа. «На сегодняшний момент близится к завершению разработка проектно-сметной документации по строительству тепловых сетей. В конце этого года мы планируем подать заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ на участие в их строительстве уже в 2021 году», — отметил министр.

Кроме того, в проекте бюджета республики на 2021 год заложены финансовые средства на разработку проектно-сметной документации на модернизацию всех оставшихся сетей города Шумерля. «Мы рассчитываем, что к концу 2022 года все проблемы с теплоснабжением города будут закрыты», — подчеркнул министр.

После решения вопросов с теплом планируется приступить к модернизации системы водоснабжения города.

Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что к решению всех этих застарелых проблем необходимо подходить комплексно. Напомним, что руководитель региона держит модернизацию системы теплоснабжения города на личном контроле.

Источник: чувашинформ.рф.