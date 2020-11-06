С заботой о семьях погибших коллег

8 ноября в России будет отмечаться День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел. Традиционно во всех субъектах РФ проходят приемы членов семей погибших сотрудников правопорядка.



В преддверии этой даты сотрудники Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте навестили Н.Н. Иванову, вдову погибшего в 1985 году милиционера линейного пункта милиции на станции Шумерля В.Е. Иванова.



С Ниной Николаевной сотрудники полиции уже на протяжении нескольких лет поддерживают теплые и дружеские отношения.

Полицейские вручили ей памятный подарок, поинтересовались состоянием ее здоровья, пожелали благополучия, бодрости духа, крепкого здоровья и долгих лет жизни, а также напомнили, что она всегда может рассчитывать на помощь и любое посильное содействие со стороны стражей порядка.



«Забота о семьях погибших коллег — это не только наша обязанность, но и добрая традиция для всех действующих сотрудников», — отметила помощник начальника отдела — начальник отделения по личному составу подполковник внутренней службы Анастасия Мешкова.



И. Васильева, инспектор направления по связям со СМИ Чувашского ЛО МВД России на транспорте.