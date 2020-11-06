Роспотребнадзор предложил запретить нахождение несовершеннолетних одних в торговых центрах

Сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики руководитель регионального Роспотребнадзора Надежда Луговская в ходе своего доклада отметила, что с началом учебного года количество заболевающих школьников выросло. Это связано не только с эпидобстановкой по коронавирусу, но и с сезонными гриппом и ОРВИ.

«В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Чувашии предлагает ввести дополнительные ограничительные мероприятия. Мы предлагаем запретить находиться несовершеннолетним лицам в зданиях торговых, торгово-развлекательных центров, в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения родителей или иных законных представителей. Это особенно актуально в период каникул, но также и во время учебного процесса после окончания уроков», — сказала Надежда Луговская.

Олег Николаев поддержал предложение Роспотребнадзора и дал поручение внести соответствующие изменения в действующий Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 года.

«Нужно довести до торговых центров информацию, что им необходимо взять под контроль это положение указа, чтобы на территории их торговых центров это требование соблюдалось. Мы не хотим что-то закрывать, но для этого нужно соблюдать определенные правила и условия», — заявил Глава Чувашии Олег Николаев.



Источник: чувашинформ.рф.