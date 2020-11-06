Правительство Чувашии окажет дополнительную поддержку бизнесу почти на 300 миллионов рублей

6 ноября на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики одобрили законопроект, предлагающий улучшение условий налогообложения для бизнес-сообщества региона. Дополнительная государственная помощь на 2021 год оценивается почти в 300 миллионов рублей.

В частности, для субъектов МСП из списка пострадавших отраслей, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), планируется продление мер поддержки в виде пониженных налоговых ставок на 2021 год.

Законопроектом также предусмотрено предоставление льгот по УСН для налогоплательщиков, которые решили начать свой бизнес в период пандемии коронавируса. Но кроме тех, кто пользуется «налоговыми каникулами».

Пониженные налоговые ставки по УСН на 2021–2023 годы также получат ИП и организации, чья основная деятельность относится к разделам «Обрабатывающие производства», «Научные исследования и разработки», а также организации из реестра социально ориентированных НКО.

«В случае, если объектом налогообложения являются доходы – в размере 4%, если доходы, уменьшенные на величину расходов, – в размере 10%», — уточнил министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.

Он добавил, что при этом предлагается установить условие применения пониженных налоговых ставок по УСН: заработная плата наемных работников должна быть не менее чем 1,5 минимальных размеров оплаты труда, доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) по этим видам деятельности – не менее 70%, а также должна полностью отсутствовать задолженность по налогам.

«Все предложенные меры очень тщательно обсуждались. Министр финансов Михаил Ноздряков говорил о выпадающих доходах. Но на самом деле можно сказать, что это — не выпадающие доходы, а дополнительное финансирование всех обозначенных направлений на сумму почти 300 млн. рублей», — прокомментировал Глава Чувашии Олег Николаев.

Руководитель региона также напомнил, что в настоящее время у субъектов МСП существует возможность снизить сумму страховых взносов от заработной платы наемных работников, если их заработная плата больше минимального размера оплаты труда. Так, по решению Президента Российской Федерации процент отчислений страховых взносов от разницы между начисленной зарплатой и МРОТ равен 15 (вместо 30%).

«Очевидно, что сейчас предприниматели направляют средства на поддержку своего бизнеса, но надеемся, что в перспективе они будут направлять их и на увеличение заработной платы своих работников», — резюмировал Олег Николаев.

Источник: minfin.cap.ru.