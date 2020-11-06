Олег Николаев поручил сохранить республиканские выплаты медработникам за работу c COVID-19

6 ноября на заседании Оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в Чувашской Республике обсужден вопрос о выделении средств республиканского бюджета на стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Владимир Степанов, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 г. № 1762 с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года введена специальная ежемесячная «социальная выплата» медицинским и иным работникам, которые участвуют в оказании помощи больным COVID-19 и помогают в борьбе с распространением инфекции.

При этом отменяется действие постановления Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 415, а действие постановления Правительства РФ от 12.04.2020 г. № 484, рассчитанного по октябрь включительно, не продлевается. Выплата будет осуществляться Фондом социального страхования за счет федерального бюджета исходя из количества отработанных «нормативных смен».

В целях максимальной мобилизации медицинских работников Главой Чувашии Олегом Николаевым принято решение о дальнейшем выделении средств республиканского бюджета на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, не попадающим под федеральное вознаграждение, но задействованным в борьбе с коронавирусом. Также Глава республики поручил рассмотреть дополнительные меры поддержки медработников.

Источник: medicin.cap.ru.