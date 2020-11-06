Олег Николаев поручил комплексно подойти к преобразованию Шумерли

Глава Чувашии сделал акцент на комплексном благоустройстве территории, чтобы жители муниципалитетов в итоге почувствовали реальные преобразования в родном городе или селе. Об этом Олег Николаев сказал 6 ноября на очередном заседании Высшего экономического совета, где обсудили перспективы развития города Шумерли и Шумерлинского района.

«Задача стоит именно комплексного подхода. То есть мы должны наряду с учреждениями образования, здравоохранения и социально-культурной сферы тут же параллельно включать в программу благоустройство прилегающих территорий. Работы должны идти комплексно, а не так, что в одном конце города благоустроили дворы, а в другом — школу. Вот этого быть не должно. Жители должны видеть цельную картину. Еще раз обращаю ваше внимание на комплексный подход. В целом средства на это выделены достаточно серьезные», — отреагировал руководитель региона на доклады глав администраций города Шумерли и Шумерлинского района.

Олег Николаев напомнил, что системное видение развития каждого из муниципальных образований позволит серьезно продвинуться вперед в решение накопившихся в Шумерле проблем. Начать следует, по его мнению, с анализа текущей ситуации и имеющихся резервов, затем выработать план их использования и изменения положения дел.

К слову, часть мероприятий уже запланирована. Так, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александр Героев сообщил, что теплосети Шумерли будут модернизированы к концу 2022 года.

Аналогичные изменения запланированы и по другим направлениям. Комплексного решения, к примеру, требует приведение школ города Шумерли к современному стандарту образовательных учреждений.

«Поэтому здесь также будем идти комплексно. Шумерлинские учреждения образования если даже не в приоритете, то стоят первыми в очереди. Здесь вам надо отработать с Минобразования Чувашии и войти в соответствующую программу», — обратился Глава республики с поручением к руководству муниципалитета.

В качестве еще одной возможности для комплексного развития города Шумерля Олег Николаев упомянул о новом законопроекте, который недавно обсудили в правительстве России.

«Еще один резерв. Буквально вчера обсуждали под председательством вице-премьера Российского Правительства Марат Хуснуллина новый законопроект о комплексном развитии территорий. Сейчас проект находится в Государственной Думе. Речь в нем идет, прежде всего, о развитии застроенных территорий. Здесь все те проблемы, которые вы обозначали, коллеги, в части и сноса домов, школы и т.д. – можно объединить как одну единую территорию, разработать комплексный план. Так она автоматически становится привлекательным для инвестора. Законопроект для этих целей и принимается. И в нем видится достаточно серьезная перспектива», — сказал Олег Николаев.

Он поручил главам администраций тщательно изучить документ и поискать в нем возможности для благоустройства территорий с точки зрения развития малых городов Чувашии.

Источник: чувашинформ.рф.