В Чувашии расширят возможности применения патентной системы налогообложения

Соответствующий законопроект одобрен на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики 6 ноября.

Отметим, что предлагаемые поправки призваны поддержать предпринимательское сообщество и жителей Чувашии и уже неоднократно обсуждались Главой республики Олегом Николаевым с представителями бизнеса.

Так, в целях улучшения условий ведения предпринимательской деятельности, предлагается расширить перечень видов предпринимательской деятельности, при осуществлении которых возможно применение патентной системы налогообложения (ПСН), до 24 видов, включив дополнительно пункт «Животноводство, услуги в области животноводства».

Также планируется пересмотреть размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по ПСН на единицу среднесписочной численности. Конкретные размеры этого дохода по каждому отдельному виду деятельности можно будет узнать после принятия законопроекта на сессии Госсовета Чувашии.

Еще одной мерой поддержки, предусмотренной законопроектом, является увеличение площади используемых предпринимателями объектов стационарной торговой сети и общественного питания с 50 до 150 квадратных метров по каждому объекту.

«Данные меры не раз обсуждались и тщательно выверялись и с органами власти, и с налоговой службой, и с прокуратурой Чувашии. Они носят стимулирующий характер при ведении бизнеса и направлены на поддержку экономики нашей республики», – отметил Олег Николаев и поручил Минфину и Минэкономразвития Чувашии, а также УФНС России по Чувашской Республике вести постоянный мониторинг эффективности применения обозначенных преференций.

Источник: чувашинформ.рф.