Бесплатные лекарства для больных COVID-19, лечащихся на дому, поступят в Чувашию уже через две недели

Об этом стало известно 6 ноября на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Мы уже писали о том, в Чувашию поступилифедеральные средства в размере 45,8 млн рублей на обеспечение амбулаторных пациентов с подтвержденным коронавирусом бесплатными препаратами.

Министр здравоохранения региона Владимир Степанов озвучил сроки закупки лекарств. «Это весь спектр лекарственных препаратов, предусмотренных Методическими рекомендациями Минздрава России. В течение двух недель поставщики обязуются поставить в республику эти препараты. Конкурсные процедуры проводятся», — сказал он.

Также министр здравоохранения доложил, что республика получила 15 млн рублей на оснащение еще одной лаборатории, которая будет организована на базе межтерриториального медицинского центра. А еще 101,7 млн рублей поступили из федерального бюджета на закупку средств индивидуальной защиты, организацию тестирования на COVID-19 и транспортные расходы по доставке врачей и пациентов, а также закупку дополнительного оборудования.

Глава Чувашии Олег Николаев поручил разработать понятный алгоритм получения амбулаторной помощи: «Необходимо усилить информационную работу, чтобы люди знали, как организовывается амбулаторное лечение и на что они имеют право».

Как пояснил Владимир Степанов, в Чувашии есть опыт амбулаторного лечения пациентов, переносящих коронавирус в легкой и средней степени тяжести, на дому. В весеннюю волну пандемии в регионе запустили проект «Стационар на дому». «С учетом поступивших федеральных средств на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, охват этой категории пациентов будет еще больше», — сказал министр.

«Важно четко маршрутизировать заболевающих, выздоравливающих, с пневмонией, с ОРВИ и COVID-19. Наша задача – системно организовать это, чтобы каждый человек, в зависимости от заболевания, получил всю необходимую медицинскую помощь и выздоровел», — подытожил Глава Чувашии.

Олег Николаев поручил в кратчайшие сроки разработать соответствующие документы для целевого освоения федеральных средств.