Пять новых фельдшерско-акушерских пунктов заработали в Чувашии в этом году

Новые фельдшерско-акушерские пункты, построенные в 2020 году по Республиканской адресной инвестиционной программе и в рамках национального проекта«Здравоохранение», сделали доступной медицинскую помощь для почти 3000 жителей деревень и сел Чувашии.

Модульные ФАПы оснащены современным оборудованием. К примеру, высокоскоростной интернет позволит медикам проводить телемедицинские консультации по различным профилям.

В каждом из медпунктов есть медицинский кабинет, смотровая, процедурная, санузел и своя газовая котельная.

«Все пять новых ФАПов открылись в июне 2020 года. Три из них ежедневно помогают жителям деревень Асхва, Кармамеи и Вурман-Янишево в Канашском районе республики. Четвертый работает в д. Ивановка Порецкого района, еще один – в д. Новое Арланово Яльчикского района. Общий объем финансирования составил более 32,6 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе республиканского Минздрава.

Кроме этого, как сообщили в Минстрое Чувашии, на сумму образовавшейся экономии по торгам в 2020 году запланировано строительство еще 3-х ФАПов: в Батыревском, Чебоксарском и Ядринском районах Чувашии.

Напомним, что Республиканская адресная инвестиционная программа (РАИП), в рамках которой, в том числе, построены ФАПы, формируется ежегодно и является составной частью республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. По этой же программе в Чебоксарах появился Региональный центр по хоккею при Чувашском кадетском корпусе им. Героя Советского Союза им. А.В. Кочетова.

Источник: чувашинформ.рф