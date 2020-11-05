Олег Николаев взял на контроль ситуацию с закупкой бесплатных лекарств для амбулаторных пациентов с COVID-19

В Чувашию поступили федеральные средства на обеспечение амбулаторных пациентов с COVID-19 бесплатными лекарствами. Речь идет о деньгах, которые поручил выделить Президент Владимир Путин всем регионам для пациентов, переносящих коронавирус в легкой форме и лечащихся дома.

В Чувашию на эти цели поступили федеральные средства в объеме 45,8 млн рублей. Процедура закупки препаратов началась – сообщают в региональном Минздраве.

«Прошу не затягивать с проведением аукционов на закупку лекарств. Обеспечение бесплатными препаратами – важная мера поддержки тех, кто с подтвержденным диагнозом COVID-19 лечится на дому», — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

Препараты, которые будут закупать, входят в список лекарств, утвержденных Минздравом России для лечения новой коронавирусной инфекции. Препараты будут предоставляться бесплатно пациентам с диагнозом COVID-19, проходящим лечение в амбулаторных условиях. Тем, кто лечится в стационарах, необходимые лекарства выдавались бесплатно и ранее.

Источник: чувашинформ.рф