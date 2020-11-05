Новый облик Мариинского Посада обсудили масштабно и всенародно

В Мариинском Посаде 4 ноября, в День народного единства, прошли народные обсуждения по благоустройству исторического центра Мариинского Посада. Впервые был протестирован новый формат общественных слушаний путем открытого, свободного и непосредственного обсуждения. Каким хотят видеть город, поделились его жители, местная власть, республиканское правительство, архитекторы, а также специалисты высокого уровня из регионов-соседей.

«Мы запускаем совершенно новый подход в реализации очень важных масштабных проектов в нашей жизни. Обсуждение посвящено тому, чтобы собрать мнение жителей города Мариинского Посада по тому, что нам надо сделать в рамках преобразований городского пространства. Таким образом получаем задание от горожан, затем облекаем его в проект и реализовываем. В дальнейшем этот подход будет применяться при реализации каждого подобного масштабного проекта на территории Чувашской Республики», — прокомментировал нововведение Глава Чувашии Олег Николаев.

Обсуждая планы по благоустройству исторического центра города участники мероприятия отталкивались от проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «…веков связующая нить». Он предполагает масштабную реконструкцию городской набережной со строительством причальной стенки и реставрацией объектов культурного наследия. Однако основной задачей было расширить территорию преобразований в Мариинском Посаде.

Именно поэтому сегодня на одной площадке собрались люди разных возрастов, профессий, жители Мариинского Посада и его гости, архитекторы с успешным опытом реализации подобных проектов, а также специалисты из соседних регионов и практически весь Кабинет Министров Чувашской Республики. Каждый желающий высказывал идеи, пожелания или давал профессиональную оценку и вносил предложения.

От жителей города, к примеру, прозвучали предложения по укреплению береговой линии рядом с причалом и запуску туристического автобусного маршрута. Также поступили пожелания озеленить прогулочное пространство и предусмотреть торговые ряды для ремесленников.

Архитекторы делились профессиональным мнением. Так, один из них предложил при проектировании учесть, как новое общественное пространство будет функционировать зимой.

Министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов отметил вовлеченность и неравнодушие жителей в преображение родного города.

«Именно мы все вместе сможем нарисовать новый облик того города, в котором будут жить марпосадцы и куда будут с удовольствием приезжать жители Чувашии. Зависит всё это от нас. Давайте вместе выходить за рамки, и ваши смелые идеи, ваша вовлеченность позволит сделать проект действительно народным, общественным», — сказал он и отметил, что у Мариинского Посада действительно огромный туристический, экономический и культурный потенциал.

Руководитель агентства территориального развития, член Общественной палаты Чувашской Республики Этнер Егоров прокомментировал перспективы развития Мариинского Посада с точки зрения туристической привлекательности. Он вспомнил исторический факт, когда пассажиропоток по реке Волга достигал до 2 млн человек, что также подтверждает «громадный потенциал» одного из малых городов Чувашии.

«Самое главное – здесь сегодня присутствовали молодые архитекторы Чувашии для того, чтобы посмотреть на тот формат, который мы предлагаем», — заметила вице-премьер республиканского правительства – министр образования Чувашии Алла Салаева.

Буквально через неделю те из них, кто будет готов взять на себя роль разработчика концепции развития малых городов Чувашии, соберутся снова для ее дальнейшего обсуждения.

Выработанная ими концепция соединит все озвученные на общественных слушаниях пожелания и в перспективе станет основой технического задания. На следующий год планируется объявить конкурс на разработку проектно-сметной документации проекта по преображению исторической части города Мариинский Посад.

Источник: чувашинформ.рф.