В Чувашии стартовал Большой этнографический диктант

3 ноября, министр культуры Чувашии Светлана Каликова дала старт Большому этнографическому диктанту в Чувашии. В этом году Диктант проходит в стране пятый раз и приурочен ко Дню народного единства. Важной целью акции является оценка уровня этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в Российской Федерации.

Единственной офлайн-площадкой в республике для V Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» стала Национальная библиотека Чувашской Республики. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на площадке были строго соблюдены все меры санитарно-эпидемиологической безопасности, которые были специально разработаны Роспотребнадзором.

Участниками акции стали студенты и специалисты Национальной библиотеки Чувашской Республики. Их тепло поприветствовала министр культуры Чувашии Светлана Каликова. Она отметила, что каждому гражданину важно знать историю страны и родного края, свои корни и семейные обычаи и выразила надежду, что после прохождения диктанта у участников появится желание глубже изучить свои корни, традиции своих предков, узнать больше о тех, кто живет рядом.

Напомним, что с 3 по 8 ноября на официальном сайте Большого этнографического диктанта организовано онлайн-тестирование для всех желающих. Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 16 ноября 2020 года, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2020 года, в День Конституции Российской Федерации.

Подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru.

Источник: culture.cap.ru.