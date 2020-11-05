В четырех районах Чувашии привели в порядок системы водо- и газоснабжения

Строительство водопроводных сетей на данный момент завершилось в Аликовском и Чебоксарском районах, системы газоснабжения – в Канашском районе. Кроме этого, отремонтирована газовая котельная в с. Калинино Вурнарского района.

Все объекты прошли по Республиканской адресной инвестпрограмме (РАИП), которая формируется ежегодно как часть республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Так, в Аликовском районе в двух населенных пунктах в августе 2020 года заработали системы водоснабжения. Новый водопровод, протяженность которого составляет немногим более 5 км, обеспечил водой жителей села Яндоба и деревни Синькасы.

По этой же программе построены сети водоснабжения улиц Тенгеси, Заовражная и Заречная села Янгильдино Чебоксарского района.

Строительство еще одной системы газоснабжения – в селе Красноармейское – планируется завершить до конца года.

По данным Минэкономразвития Чувашии, помимо систем водо- и газоснабжения, за 9 месяцев текущего года в рамках реализации Республиканской инвестиционной программы в Чувашии построено и реконструировано три садика, две школы, пять ФАПов и региональный центр по хоккею в г. Чебоксары.

Источник: чувашинформ.рф.