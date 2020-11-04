Поздравление Олега Николаева с Днем народного единства!

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днем народного единства!

Для самой большой, многонациональной и многоконфессиональной страны этот праздник имеет особый смысл. Он символизирует идею народного согласия и сплоченности вокруг общих целей – мира на родной земле, благополучия и процветания Отчизны.

В Чувашии проживают 128 национальностей и народностей. Эти добрососедские отношения между представителями разных национальностей и разного вероисповедания заложены культурой и тысячелетней историей. Мы вместе! Пĕрле!

Уверен, что традиционные нравственные ценности, патриотизм, взаимное уважение будут всегда вдохновлять нас на созидание и развитие.

Дорогие земляки, желаю вам счастья и успехов во благо родной Чувашии и всей страны!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.